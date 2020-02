Mesmo após reconciliação, Guilherme continua dormindo no chão no 'BBB'

A noite chuvosa de segunda-feira (10) foi de reconciliação para Gabi e Guilherme. Apesar de voltarem a ficar, na hora de dormir, Guilherme foi para o quarto do líder com a cantora, mas dormiu no chão. Quem ficou na cama quentinha foi Vitor Hugo. Gabi anda com insônia e fica na mesa brincando com os bonequinhos de madeira que representam os brothers.