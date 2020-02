Na tarde da última segunda-feira (10), Débora Welker resolveu denunciar o ex, Pyong. Em um vídeo, ela chama o participante do 'Big Brother Brasil 20' de 'bosta', sem caráter e diz que ele queria ficar com ela mesmo namorando. Pois na noite de ontem, ela teve o Instagram derrubado.

Logo depois que a notícia se espalhou, a comissária de bordo foi bombardeada na internet. Muita gente começou a criticar, dizendo que ela só queria aparecer.