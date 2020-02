Juju Salimeni se declara para o novo namorado: 'que sorte a nossa'

Juju Salimeni está feliz da vida e sorrindo de orelha à orelha com seu novo relacionamento. A musa fitness resolveu se declarar para seu novo namorado, Helisson Dias, em suas redes sociais. Em foto publicada ao lado do boy, Juju se derreteu: entre tantos anos, entre tantos outros, que sorte a nossa, hein? Entre tantas paixões, esse encontro, nós dois, esse amor", escreveu a loura.

Os dois começaram a namorar no início de dezembro do ano passado, após Juju ficar cinco meses solteira. Antes disso ela manteve um relacionamento de 14 anos com Felipe Franco.