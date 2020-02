Hadson é o terceiro eliminado do 'BBB20', com 79,71% dos votos. Felipe recebeu 20,29%. Antes de anunciar a saída do brother, Tiago Leifert discursou: "O problema é que o BBB não é justo. Vocês não têm obrigação nenhuma de falar nada pra ninguém. Porque a hora que a gente olha do ponto de vista do game, se você tem uma informação que aquele cara ali tá com problema... Cara, antes ele do que eu. Bota ele no paredão, e segue o jogo".

O discurso continua: " "Os dois trabalharam (Hadson e Felipe Pior). Eles tentaram descobrir o que aconteceu, e porque que eles pararam nessa situação. Então, o recado de hoje também, mais uma vez, é pra quem fica. Porque o BBB tá vivo, tá 'vivasso'. Tá andando muito rápido. O BBB, a cada minuto, muda. E, talvez, tenham outras histórias surgindo. E você pode ser atropelado por essa história a qualquer momento, se você ficar se prendendo numa só. O jogo anda".

Do lado de fora, os internautas começaram a reclamar sobre o fato de Tiago estar levantando informações sobre o jogo em seu discurso ("talvez tenham outras histórias surgindo..").