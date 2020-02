Antônia Fontenelle dá resposta malcriada para seguidora

Antônia Fontenelle postou uma foto linda em seu Instagram. Mas ela não gostou do comentário de uma seguidora e mandou na lata: tem sim, tá cheio de photoshop. Na prega do teu c*. Se é que ainda tem prega, né?" Procurada pela coluna, a apresentadora contou o que aconteceu: "Ela disse algo do tipo: esse teu tronco deve estar cheio de photoshop, né, querida? Você está encurtada".

Esta colunista procurou o 'desaforo' da moça, mas não encontrou. Achou apenas um comentário que ela diz: "Amo ver pessoas de carne e osso soltando o verbo, sem mimimi". "Ela deve ter apagado", rebateu Fontenelle, como sempre, sem papas na língua. Em tempo: a foto da discórdia é essa que está na nota.