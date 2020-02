Sem papas na língua, Jojo Todynho dá entrevista para o programa 'No Sofá'

Jojo Todynho é a convidada especial do programa 'No Sofá', apresentado pela Jornalista Cultural Branca Andrade. O programa fala sobre filmes e séries. E quem diria que a Jojo é viciada em uma cheia de pecados. Quer descobrir qual? No programa, que abre a temporada 2020 no YouTube do SBT Rio, Jojo falou de tudo e mais um pouco e daquele jeitinho de sempre: sem filtros. É... o sofá virou confessionário. A estreia é dia 20, às 16h, no canal do YouTube oficial do SBT no Rio.