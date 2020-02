Infecção intestinal tira Wesley Safadão de gravação do DVD de Simone & Simaria

A gravação o DVD de Simone & Simaria, hoje, em São Paulo, teve uma baixa de última hora. Wesley Safadão anunciou no Instagram que uma infecção intestinal impossibilitou a ida para a capital paulista. O cantor chegou a participar da primeira edição do 'Bar das Coleguinhas', gravado em Fortaleza, há cinco anos, e era um das atrações aguardadas no volume 2 para dividir os vocais com a dupla.



“Eu estaria participando, mas infelizmente, desde ontem, peguei uma infecção intestinal. Passei a noite inteiro. O dia inteiro mal. Já estou sendo medicado, achei que melhoria ria, até essa hora está muito complicado sair de casa para ir participar desse DVD. Quero desejar todo sucesso do mundo as meninas, tenho muito carinho por elas. Tenho certeza que esse DVD será maravilhoso”, declarou Wesley Safadão no Instagram.

Wesley Safadão falta gravação do DVD de Simone e Simaria por conta de uma infecção intestinal pic.twitter.com/pcab2B194t — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) February 12, 2020