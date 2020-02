Jonas Esticado faz a abertura do Carnaval de João Pessoa

Debaixo de muita chuva, o cantor Jonas Esticado, abriu, ontem, a temporada das festas de carnaval em João Pessoa (PB). Com o repertório atualizado do DVD 'Jonas In Brasilia', entre elas a música 'Investe em Mim', que já soma mais de 12 milhões de views, o artista lotou o Ponto de Cem Réis, no Centro Histórico da capital, no projeto 'Folia de Rua 2020'. A menos de uma semana da folia momesca, vale destacar a extensa agenda de shows de Jonas:



14/02- Juripiranga(PB)

15/02-Horizonte(CE)

16/02- Barão de Grajau(MA)

16/02- Teresina(PI)

20/02- Pinheiro( MA)

21/02-Bacabal(MA)

22/02- Buisque(PE)

22/2- Pesqueira(PE)

23/02- Salvador(BA)- TRIO SEM CORDAS CIRCUITO BARRA/ONDINA

23/02- Salvador(BA)- Camarote Villa Mix

24/02- Prado(BA)

24/02- Caravelas(BA)

25/02-Ipu(CE)

25/02- São Benedito(CE)

26/02- Rosário(MA)

26/02- Vargem Grande(MA)