Gracyanne Barbosa desfilará fantasia com 500 mil cristais

Gracyanne Barbosa promete 'divar' em mais uma passagem na Sapucaí pela União da Ilha do Governador. Com uma fantasia coberta com 300 mil cristais só no macacão, outros 100 mil cristais na sandália e asa, além de mais 100 mil cristais no acessório da cabeça, a musa fitness promete causar com seu figurino que tem como tema 'Grito de Paz'. Deixando as penas de lado, Gracyanne optou por asas de etaflon como adereço. Falando nas asas, estas irão se abrir em um determinado momento especial do desfile em sintonia com os ritmistas.

No Carnaval 2020, a rainha de bateria pisa na Avenida com a fantasia mais luxuosa de toda sua história no Carnaval carioca. Os 500 mil cristais iluminarão sua passagem na passarela do samba. A peça tem a assinatura do estilista Henrique Filho, o queridinho das famosas no quesito fantasias de Carnaval.



"A minha fantasia está um sonho. O enredo da União da Ilha é a realidade das favelas. Eu virei representando e clamando a paz nas instituições de ensino. Trouxe uma peça de Paris que dará um efeito diferente na Sapucaí", adiantou a mulher de Belo à esta coluna.

Com o enredo 'Nas encruzilhadas da vida, entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada: salva-se quem puder!', a União da Ilha levará para a Avenida a realidade das favelas do Rio, expondo os problemas enfrentados

