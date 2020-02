Rainha de bateria da São Clemente vive e respira tudo da escola durante 365 dias no ano

Raphaela Gomes tem só 21 anos, mas já uma veterana no Carnaval, por conta da sua estreia na São Clemente aos quatro anos de idade. Também ela é neta do fundador e filha do presidente da escola e como ela mesmo diz que "vive e respira a folia e tudo relacionado a agremiação durante 365 dias por ano". Completando sete anos à frente dos ritmistas, a estudante de administração de empresas não abre de jeito nenhum o jogo sobre a sua fantasia. A única dica é que tem tudo a ver com o enredo: 'O Conto do Vigário e as malandragens do Brasil' e no estilo comportada e confortável. A escola de Botafogo vai ser abrir os desfiles na segunda-feira, dia 24.