Emissoras driblaram crise da água de maneiras diferentes

A TV Globo se virou bem com seus funcionários para driblar a crise da água nos estúdios da emissora, no Rio. Para tanto, houve a distribuição de água mineral para todos, evitando assim que os profissionais consumissem água dos filtros que saíam com gosto de terra. A Record, por sua vez, também distribuiu água mineral, mas só para o alto escalão do canal. Os demais meros mortais tiveram que beber do filtro mesmo.