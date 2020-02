Após a festa da última sexta-feira (14), Guilherme e Gabi vão para o quarto do líder. Antes de dormir, Guilherme - que está no chão - começa a se declarar para a cantora: "Eu tô apaixonado!". Ela dá uma risada e responde: "Tá nada". O modelo então diz: "Ah, Gabriela, vai se ferrar! Nada do que eu falo presta!".

A cantora continua rindo e diz: "Mentira!". "Estou muito apaixonado. Não é pouco não", avisa Guilherme.