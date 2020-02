Veja como será a fantasia de Viviane Araújo no Salgueiro

No Carnaval deste ano, o Salgueiro leva à Marques de Sapucaí o enredo 'O Rei Negro do Picadeiro', do carnavalesco Alex de Souza, que homenageia o palhaço Benjamin de Oliveira. Ele completaria 150 anos em 2020. E a coluna descobriu - e mostra pra você - como será a fantasia de Viviane Araújo. A atriz virá à frente da bateria representando a 'Rainha Cigana'.

O título de Rainha entre o povo cigano é dado àquela que apresenta, entre outras características, liderança, honradez, competência, solidariedade e riqueza. E Viviane representa tudo isso para a escola de samba.

Veja a fantasia!