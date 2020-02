Erika Januza faz sua estreia no Carnaval de rua de São Paulo

Vestida de cupido, Erika Januza, a Marina de 'Amor de Mãe', fez sua estreia no Carnaval de Rua de São Paulo, neste sábado (15). A atriz debutou na folia pelas ruas da cidade como musa do bloco 'Casa Comigo'. A fantasia, assinada por Vitor Carpe, foi a escolha de Erika para arrasar no bloco que está saindo agora pelas ruas da cidade.