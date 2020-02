Cascão da 'Turma da Mônica', Gabriel Moreira celebra seus 12 anos ao lado de famosos

Na noite desta sexta-feira (14), o ator mirim Gabriel Moreira celebrou seus 12 anos com uma festa

temática para mais de 200 convidados na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Gabriel ficou conhecido em todo Brasil por interpretar o personagem Cascão no longa da 'Turma da

Monica'.



As atrizes Giulia Benite, Natthália Gonçalves e Duda Wendling foram alguns dos nomes que marcaram presença no evento decorado com o tema 'Noite do Oscar'. “Que alegria ver o Gabriel comemorando mais um ano, amamos ele e sua família. É bonito ver que além de ter seu reconhecimento profissional, o Gabriel é querido por todos!”, comenta Roberta Domingues, empresária do artista.