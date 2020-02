Soltinha, Vera Fisher dá cantada no Rei Roberto Carlos no cruzeiro 'Emoções em Alto Mar'

A bordo do cruzeiro 'Emoções em Alto Mar', do Roberto Carlos, Vera Fischer bebeu três garrafas de champanhe no restaurante do navio e depois foi ao camarim do Rei. "Me chamaram para tomar alguma coisa com ele (Roberto)", disse a atriz. Tom Cavalcante então serviu uma água pra ela.

E na hora de posar para fotos ao lado do cantor e de Fernanda Montenegro: "Pega em mim. Passa a mão assim (na cintura)", pediu. Em seguida, Vera deu uma 'cantada' no Rei: "Você é igual a mim", disse ela ameaçando chorar. "Eu preciso... eu não tenho homem nenhum na minha vida. Estou velha", desabafou. Cavalheiro como sempre, Roberto respondeu: "você está uma garota."

Vera então se despediu: "Eu tenho que ir, né?" O cantor então disse: "não deveria". E após Vera pedir uma foto agarradinha ao ídolo, ele brinca: "se eu fosse mais alto, hein?. Vou botar um salto 15". E antes de sair, Vera ainda deu um beijo que era pra ser no rosto do Rei, mas acabou virando um selinho.