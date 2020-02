Em foto sem edição, barriga saliente de Rafaella Santos dá o ar da graça

Depois que esta coluna noticiou que Rafaella Santos contou ao Gabigol que estava grávida dele e que a gestação estava no quarto mês, já caminhando pro quinto, eis que muita gente ficou confusa com as fotos em que Rafa aparecia de corpo inteiro. Sempre com zero barriga, muito se questionou se a gestação era real.

Mas a coluna deve ressaltar a diferença das fotos publicadas por Rafaella e as fotos publicadas por outras pessoas. É que a influenciadora costuma editar bem suas fotos para despistar o grande público. Em registro feito neste fim de semana por uma amiga de Rafaella, ela aparece com a barriguinha saliente, a mesma barriga que também apareceu na foto dela com o DJ do aniversário de sua mãe, Nadine Gonçalves, em Santos. No entanto, essa barriguinha nunca dá o ar da graça nas imagens que a própria Rafaella publica em suas redes sociais.

Será que Rafaella está fazendo a linha Kylie Jenner, a caçula do clã das Kardashians que escondeu sua gravidez durante todo o período da gestação e só revelou que virou mãe depois que a pequena Stormi, hoje com dois anos, já havia nascido? Vale lembrar o quão blindada foi a festa de aniversário do Neymar, em Paris, no início deste mês. O jogador não permitiu que os convidados fizessem fotos e vídeos à vontade, como nos anos anteriores. Somente alguns convidados, os que eram bem próximos e da confiança do craque, eram liberados para fazer seus registros com seus smartphones.