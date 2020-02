Filho de produtores de elenco da Globo e Record sofre racismo

Mônica Teixeira, produtora de elenco da Record TV, fez um desabafo em suas redes sociais sobre um episódio de racismo envolvendo seu filho de 9 anos, fruto do casamento com o também produtor de elenco Fábio Zambroni, da TV Globo. Em seu relato, Mônica conta que os seguranças de um centro comercial localizado no Humaitá, em Botafogo, na Zona Sul carioca, tiveram atitude preconceituosa com seu filho.

"Queridos, meu amado filho acabou de sofrer racismo no quintal da minha casa pelos seguranças da @cobaldohumaita e ainda fui intimidada pelo segurança que acha que está correto. Quem puder compartilhar... duro sentir na pele!", escreveu a produtora.