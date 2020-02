Afastado da igreja, novo irmão de Anitta já enfrenta crise no casamento

Que a vida de Felipe Terra, novo irmão de Anitta, virou de cabeça pra baixo depois que esta coluna descobriu que ele era filho primogênito do Painitto, todos já sabem. O que ninguém sabe é que, além da exposição pública por ter se tornado irmão de uma das cantoras mais famosas do Brasil, a vida pessoal do Felipe também mudou bastante.

Ele, que antes de confirmar o grau de parentesco com a irmã famosa era diácono na Igreja Cristã Assembléia de Deus, hoje não frequenta mais a igreja. E ao que tudo indica, seu casamento com Talita Vicente, a mãe de sua filha Letícia, de 8 anos, subiu no telhado. Os dois já não se seguem mais nas redes sociais e na descrição de seus respectivos perfis já não consta mais o status de casados como anteriormente. A coluna soube que a crise no relacionamento do casal não é de hoje.