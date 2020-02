Maquiador Agustín Fernandez aproveita folga para relaxar em Miami

Agustín Fernandez decidiu ter uma semana de folga e aproveitou para relaxar durante uma viagem para Miami, nos Estados Unidos. "O ano de 2019 foi de muito trabalho e quem me acompanha nas redes sociais viu que foi um período corrido, mas eu só tenho a agradecer. E em 2020 não começou diferente com os cursos online, o projeto das lojas físicas e meu novo livro 'Segredos da Maquiagem', entre outros trabalhos. Por isso, resolvi tirar alguns dias e para me preparar ser muito mais intenso", disse o maquiador e influencer.