Lavou, está novo! Viviane Araújo usa macacão de mãe de Lexa

Viviane Araújo arrasou com muito samba no pé no último ensaio de rua do Salgueiro, neste fim de semana. Com um macacão de mangas longas todo bordado que valorizou suas curvas, a rainha de bateria da agremiação Tijucana repetiu o mesmo look usado anteriormente por Darlin Ferratry, mãe da Lexa. Em sua coroação como rainha da bateria da Unidos de Bangu, escola do grupo de acesso, Darlin usou o mesmo figurino, só que com alguns pontos vermelhos bordados por cima para combinar com as cores da escola.