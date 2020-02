Mumuzinho e Dj Braga animam baile pré-carnavalesco na Ilha de Itacuruça

O cantor Mumuzinho já está em ritmo de Carnaval. Ontem, ele foi a principal atração do badalado baile pré- carnavalesco da Casa de Negócios e Seguros, no Hotel Pierre, na Ilha de Itacuruça. O evento reuniu mais de 250 pessoas e além de Mumuzinho, a bateria da Mangueira e o Dj Braga, filho do empresário e produtor musical Marcelo Braga, ex-participante da quarta temporada do 'Power Couple', animaram a festa, que só terminou hoje pela manhã.