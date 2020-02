Carla Prata revela motivo do término com o sertanejo Mariano, dupla de Munhoz

Após esta coluna divulgar o término do namoro de quase dois anos de Carla Prata com o sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz, a ex-bailarina do Faustão resolveu esclarecer à esta colunista os motivos que levaram ao término e ainda negou que tenha a ver com seu desejo de subir ao altar.

"Terminamos por divergências de opiniões. O que era prioridade para mim, não era para ele. Somos muito diferentes, estilos de vida diferentes, hábitos diferentes, horários diferentes, objetivos diferentes e criação diferente. O que tudo isso acabou atrapalhando", disse.