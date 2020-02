Marcela desconfia de Daniel no 'BBB'

Marcela anda meio desconfiada das atitudes de Daniel no 'Big Brother e resolve desabafa com Gizelly na festa do líder, que aconteceu na última quarta-feira (19): "É uma sensação. Não é ciúmes. Mas se isso for real, eu só quero pular fora. Entendeu?", sobre seu relacionamento com Daniel. A advogada questiona qual é o problema de Daniel, afirmando que o Brasil gosta de um casal monogâmico. A paulista segue: "Se for, eu só quero pular fora, se for... Antes que eu me envolva mais".



Gizelly então pergunta: "Você sentiu olhares?". Marcela responde: "Dos dois, presta atenção. Ou eu estou muito louca". Ela completa: "Ainda dá tempo de pular fora antes de doer" e afirma que vai conversar com Daniel.



Depois, Marcela diz que não se trata de nada específico: "Eu prefiro ficar de boa, sabe? Eu não quero me atrapalhar aqui. Eu sei que sou intensa e daqui a pouco eu estou apaixonada, louca, envolvida..."