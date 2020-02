Manu Gavassi sonhou no 'BBB' que o namorado Igor Rodrigues terminava com ela. O rapaz, então, resolveu falar no Twitter: "A Manu sonhando que eu terminava com ela... Acho que esqueceu que fui no shopping com um cartaz aceitar o pedido de namoro nacional, mal imagina que estou me mudando para São Paulo e, de quebra, tenho um quadro com a cara dela para colocar na minha parede da sala".

Ah, o amor!