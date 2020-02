Marina Ruy Barbosa 'pega fogo' em campanha publicitária

Uma das atrizes que mais faturam com as campanhas publicitárias, Marina Ruy Barbosa vai lucrando aqui e ali mesmo afastada da televisão desde maio do ano passado. A atriz mostrou uma palhinha do último ensaio que fez para uma grande marca de lingerie. Ela aparece 'pegando fogo' em uma praia, onde foram feitas as fotos. Aliás, Marina está sendo aguardada para passar o Carnaval 2020 em Salvador, já que seu nome e do marido, Xandy Negrão, estão na lista dos vips do camarote da Veveta, o da cantora Ivete Sangalo, no badalado Circuito Dodô (Barra/Ondina).