Mari chora por causa de Rafa no 'BBB'

A madrugada foi de muito choro no 'BBB'. Mari Gonzalez ficou muito sentida com Rafa Kallimann após a prova do líder - que foi vencida pela influencer, aliás. Junto com Flay e Bianca, na área externa da casa, Mari chorava ao lembrar da conversa que teve com a sister momentos antes da competição: "Eu não queria conversar antes da prova. Eu fiquei abalada", disse Mari.

"Rafa disse que quando ela estava cozinhando, eu tentava competir com ela. Eu nunca tentei competir com ela. Falou que ficou sentida no dia que ela fez a rabada porque eu disse que Babu ajudou ela a fazer e ela estava cozinhando lembrando da avó dela, que fazia o prato muito bem", contou Mari, aos prantos.

Rafa também contou que se sente excluída: "Ela disse que se juntou com as outras pessoas porque são o grupo dos excluídos".

Bianca logo rebateu: "Ela que se exclui e fala que os outros excluem ela. Eu não consigo lidar com uma situação dessa".

Rafa e Mari tiveram essa conversa no sofá da área externa da casa, pouco tempo antes de começar a prova do líder. Rafa começa lembrando do dia em que a sister a chamou para conversar, mas elas não tiveram oportunidade: "Como vou abordar a Mari? Como a gente vai poder conversar e expor esse sentimento se eu não tenho clareza sobre ele, sobre tudo o que estou sentindo e tudo que vem me incomodando? Eu preciso pôr minha cabeça no lugar para eu conseguir falar algo".