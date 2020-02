Dandara Mariana é a surpresa da Comissão de Frente da Unidos de Padre Miguel

Dandara Mariana, a Bel de 'Salve-se quem puder', é musa do camarote Bateria Nota 10, colado ao recuo da bateria, na Marquês de Sapucaí. A atriz também é a grande atração surpresa da Comissão de Frente da Unidos de Padre Miguel, que desfila hoje. Além disso, Dandara vem como destaque do último carro do Salgueiro, na madrugada de segunda-feira. "Estou muito feliz de vir na comissão de frente, um lugar que passa pelo julgamento. Venho como uma surpresa, em um lugar de dança desafiador. As pessoas esperam a comissão de frente como esperam a bateria!", diz Dandara.