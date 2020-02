Saiba o motivo do cancelamento do 'Bloco das Gloriosas' em Salvador

Em outubro do ano passado, Gloria Groove havia anunciado em suas redes sociais que estrearia com seu 'Bloco das Gloriosas' no circuito Barra-Ondina, na orla de Salvador. Mas o evento previsto para acontecer hoje acabou sendo cancelado ainda no mês passado. A equipe da cantora informou em um comunicado que o motivo do cancelamento foi devido à uma questão de logística. No entanto, a coluna soube que o bloco foi cancelado após a baixa procura na compra de abadás. Só na pré-venda foram apenas 30 abadás vendidos. O principal motivo para o desinteresse do público foram os preços. Os abadás simples custavam R$ 290, e os que davam direito ao open bar R$ 690. Teve gente dizendo que os abadás da Gloria, que estrearia em Salvador, estavam na mesma faixa de preço da veterana Ivete Sangalo.