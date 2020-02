'Estou ansiosa', conta Lorena Improta sobre o desfile da Viradouro

Lorena Improta se sente em casa na Viradouro. Depois de desfilar na escola de Niterói em 2018, a dançarina está de volta justamente no ano em que o enredo fala de mulheres fortes de sua Bahia: as ganhadeiras de Itapuã.



"Eu fiquei muito feliz em poder voltar neste ano com esse enredo tão lindo e significativo para mim. Estou ansiosa para contar um pouco da história da minha Bahia na avenida. A comunidade me aceitou de braços abertos, com muito carinho e animação. Todos são muito dedicados e amorosos, entendem que a união faz a força e cada pessoa que está lá, está para somar", conta Lorena , assim que pretende voltar a Salvador na segunda-feira pela manhã. A Viradouro é a segunda escola a desfilar domingo na Sapucaí.



"Tenho o Bailinho da Lore, o meu bloco infantil, às 15h no Pelourinho, no dia 24 mesmo, e ainda tenho algumas apresentações no trio nos dois últimos dia da folia lá em Salvador", contou.