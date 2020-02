Pabllo Vittar briga com folião: 'Quer jogar cerveja, joga na minha boca'

Pabllo Vittar foi uma das atrações do bloco Galo da Madrugada,ontem, em Recife, e um determinado momento, a cantora não aguentou e explodiu contra um folião que insistia jogar bebida em sua direção. Mesmo em cima do trio, ela conseguiu identificar o homem e deu uma bronca para todo mundo saber da situação. "'Quer jogar cerveja, joga na minha boca, seu...', gritou Pabllo e aí as pessoas completam o adjetivo. Veja o vídeo:

Veja o vídeo de Pabllo Vittar brigando com um folião em bloco: "Quer jogar cerveja , joga na minha boca..." pic.twitter.com/nNmANkun7V — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) February 23, 2020