'Me tirar de casa no Carnaval é caro', diz Antonelli sobre treta com camarote

O Carnaval para muitos é só diversão, mas existem pessoas que aproveitam a folia para faturar. Giovanna Antonelli está neste segundo time. A atriz aceitou a proposta de fazer uma presença vip, ontem, no camarote da Itaipava, na Sapucaí. Só que a parceria não rolou.

A coluna soube que o estava tudo certo, mas depois de refazer as contas para recalcular os gastos, a produção do espaço vip achou salgadinhos demais os cachês do maquiador e stylist da Giovanna, que ficariam em torno de R$ 15 mil e R$ 25 mil.

Giovanna não teria gostado da mudança de planos em cima da hora até porque ela já tinha se organizado para a viagem marcada com bastante antecedência de volta a Portugal, onde vive com a família desde 2017. Aliás, a viagem virou fofoca nos bastidores por ter sido apontada como o motivo do não fechamento do acordo.

"As histórias rodam como as pessoas querem. Na verdade para me tirar de casa no Carnaval realmente é caro e difícil. A negociação não deu certo e não foi por causa da minha viagem, não. Estava certo que eu faria esse camarote, chegaria cedo e ficaria até duas da madrugada para poder pegar as crianças e embarcar às 6h da manhã. Esse era o negócio", contou Giovanna à coluna.

