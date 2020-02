Solange Gomes e a filha Stephanie curtem camarote na Sapucaí

Solange Gomes e a filha Stephanie posam com as musas do camarote Super Vip Premium, Rafaela e Manoela Delmondes. É muita beleza reunida em um só espaço na Sapucaí, não acham?. Ex-rainha de bateria da Porto da Pedra, Solange perdeu 18 kg e diz que faz planos para voltar a desfilar na Sapucaí:"Vou tentar perder mais uns 6 kg. Pode ser que volte no ano que vem. Quem sabe", contou a empresária.