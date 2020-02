Vitória Strada e Marcella Rica topam tudo por merchan

Vitória Strada e Marcella Rica ficaram mais de meia hora fazendo um trabalho para um aplicativo de relacionamentos em um camarote. Filma daqui, fotógrafa de lá... Até que Vitória resolve deitar no chão pra fazer uma pose diferentona pra causar ainda mais. Na hora de levantar, uma ajudinha da namorada. É aquilo: topa tudo por merchan!

No início de dezembro, o namoro de Vitória e Marcella foi anunciado nesta coluna e assumido oficialmente 20 dias depois. Em recente entrevista, as duas lembraram que se conheceram durante o Carnaval do ano passado.