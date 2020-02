Juju Salimeni perde o posto de rainha de festa em camarote

No início do mês de fevereiro, Juju Salimeni foi anunciada como rainha da festa 'We Love Jurerê To Rio', que seria realizada pela primeira vez na Sapucaí no Camarote 'Do Porto Brasil', no Setor 8. O evento teria cinco edições, nos dias 21, 22, 23, 24 e 29 de fevereiro e Juju estaria acertada para estar nos principais dias da folia. Mas, o evento foi cancelado em cima da hora. A coluna soube que houve um confusão relacionada ao cachê e permuta de ingressos entre a produção e a equipe da musa fitness e procurou os envolvidos.

Juju Salimeni disse, através de sua assessoria, que tinha sido contratada para ser a rainha da festa apenas no dia 29 de fevereiro e ficou sabendo, hoje, sobre o cancelamento da parceria por quebra de contrato.



O produtor Ari Braga também informou sobre o cancelamento da parceria e de uma quebra de contrato, mas não quis confirmar qual seria o motivo em nem se teria sido um problema com o cachê. Ele também se negou a confirmar os dias em que Juju Salimeni apareceria no camarote.

Já os assessores do camarote não confirmaram nenhuma informação e aconselharam a coluna procurar a W Model Group Produções e Eventos, responsável pela contratação e produção do evento 'We Love Jurerê Tour Rio Sapucaí 2020', que, aliás, tem como sócio, Ari Braga.