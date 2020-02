Repórter da Rede TV! fura a Globo e entra com Elza Soares ao vivo

Durante a transmissão dos 'Bastidores do Carnaval da Rede TV!' no sambódromo do Rio, a repórter Julie Alves que fazia a cobertura dos camarotes, conseguiu furar a toda poderosa e bateu um papo com Elza Soares, que foi tema do enredo da Escola de Samba Mocidade independente de Padre Miguel assim que a homenageada seguia para o desfile. A repórter mostrou sua família, equipe e o figurino que a diva iria desfilar!!!