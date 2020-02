Camila Rodrigues é a mais nova solteira da praça. A atriz terminou recentemente o namoro com o publicitário Ighor Payola. E ao que tudo indica, a separação não foi tão amigável, ao menos da parte do Ighor, já que ele não segue mais Camila em suas redes sociais. Ela, por sua vez, ainda segue o rapaz. Os dois ficaram juntos por três anos. Procurada, a assessoria de imprensa da artista não confirma a informação.



Camila já foi casada por duas vezes: uma com Bruno Gagliasso e outra com o empresário Roberto Costa. Com Ighor, Camila já havia confirmado que ainda não tinha planos de subir ao altar tão logo. Os dois, inclusive, não chegaram nem a morar juntos, embora já tivessem roupas de um na casa do outro. Apesar disso, a atriz tinha alguns planos ao lado de Ighor, como ter filhos, por exemplo, além de um dia - sem data definida - juntar de vez as escovas de dentes. Mas parece que a relação esfriou e os planos se perderam no meio do caminho com a separação.



Mesmo solteira, Camila não descarta ter filhos. Hoje com 36 anos, a atriz congelou óvulos aos 34 e desde então aguarda o momento ideal para se tornar mãe pela primeira vez.