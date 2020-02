André Marinho e Drika Marinho levaram os filhos para curtir a terça-feira de Carnaval no camarote Rio Prainha, evento exclusivo realizado para as crianças. Quem viu os dois juntos garante que o casal está feliz, mas que a filha fora do casamento é assunto proibido. Para quem não lembra, a coluna contou que André tinha um relacionamento extraconjugal durante cinco anos com uma moça. Da relação nasceu uma menina.