Pabllo Vittar desembarcou na Austrália para o primeiro show de sua turnê internacional que acontece no país amanhã. A cantora chegou à terra do canguru devidamente protegida com uma máscara para evitar o contágio do Corona Vírus, e ainda foi recebida por um fã com um buquê de girassóis. A coluna deve dizer que Pabllo ainda deve usar muito essa máscara, já que ela tem apresentações confirmadas em países da América Latina, América do Norte e da Europa.