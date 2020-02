Prestes a cruzar a Avenida novamente para o desfile das campeãs pela Grande Rio, a influenciadora Mileide Mihaile, mãe do primogênito de Wesley Safadão, aproveitou a noite desta quinta-feira (27) para sair com o novo namorado, o empresário Neto Santos. Os dois foram fotografados juntos por paparazzi, após deixarem o restaurante Mr Lan, na Lagoa, Zona Sul carioca. O casal estava em clima de romance. Veja as fotos do flagra:

