Milton Gonçalves continua internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral no dia 10 de fevereiro. De acordo com o boletim médico divulgado, hoje, o estado de saúde do ator apresenta uma 'evolução positiva ao tratamento'.



Ele deu entrada na unidade médica no dia 10 de fevereiro, depois de passar mal em casa. Na véspera, Milton tinha participada de uma feijoada na quadra da Salgueiro, na Tijuca. O ator iria desfilar no último carro da agremiação dentro do enredo O Rei Negro do Picadeiro', sobre a história de Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil, que completaria 150 anos em 2020.



Leia na íntegra o boletim:

Rio de Janeiro (RJ), 28 de fevereiro de 2020 - O Hospital Samaritano Barra informa que o Sr. Milton Gonçalves permanece internado no Centro de Terapia Intensiva da unidade em virtude de um acidente vascular cerebral isquêmico. O estado de saúde do paciente tem apresentado evolução positiva ao tratamento.



Hospital Samaritano Barra