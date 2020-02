Gabi pede Guilherme em namoro pela segunda vez no 'BBB'

Gabi e Guilherme voltaram às boas no 'Big Brother Brasil'. Os dois conversam sobre o relacionamento e relembram alguns momentos bacanas que viveram na casa, assim como as brigas que aconteceram.



Guilherme, então, abre a guarda: "A gente tem que conversar. Se não conversar, não vai dar certo. Promete?". A cantora responde que sim. "Vou fazer de tudo para você ser a mulher mais feliz do mundo", afirma ele. "E eu também para você ser", responde Gabi. Os dois se beijam.



O casal segue conversando e prometendo que tudo será diferente a partir de agora: "Não consigo te ver assim. Preciso cuidar de você", continua Guilherme. Gabi repete o pedido que já tinha feito a Guilherme: "Você aceita namorar comigo de novo?". "É o que mais quero", responde o modelo.