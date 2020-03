Bruna Marquezine era um dos nomes certos na lista vip dos vips do Camarote N1, no sábado de desfile das campeãs. A atriz, que estava sendo aguardada na porta do espaço vip pelos reporteres de plantão, iria embolsaR R$ 70 mil para dar close por lá. Mas, por volta das 23h, ela ligou para um grandão da produção avisando que não iria mais. "Não espalha que a Marquezine não vem. Ela está muito gripada e com medo de piorar", disse o profissional. A coluna deve ser justa e dizer que se Bruna estava gripada mesmo, ela fez foi muito bem em não sair de casa, já que a chuva não deu trégua durante a noite e madrugada dos desfile das escolas campeãs na Sapucaí.