Ao lado do novo namorado, Dado Buffara, Luciana Gimenez esteve em um camarote da Sapucaí no desfile das campeãs, que aconteceu no último sábado. A apresentadora do 'Super Pop' estava toda apaixonadinha com o boy e foi o principal assunto entre os jornalistas que faziam a cobertura dos desfiles na Avenida.