Depois da formação do paredão no 'BBB', Bianca Andrade resolveu usar suas redes para fazer a campanha #forapyong. O coreano disputa com Guilherme e Gizelly. "Vamos lá: eu fiz merda? Fiz. Saí? Saí. Só que o Pyong também fez merda. Né? Também fez. No mesmo dia que eu fiz. Estava bêbada? Estava louca? Estava. Mas estou aqui fora. Paguei. O Pyong também estava louco e fez um monte de coisa. Aí se eu saí e o Pyong não sair... Então é isso. Fora Pyong. Assediou. Não é uma mentira minha. Estou falando algo que realmente aconteceu", disse ela.

Boca Rosa aproveitou para pedir que ninguém ataque a família do brother pelos erros cometidos por ele no reality: "Não ataquem a família dele. Não ataquem a esposa dele porque ela não tem nada a ver com isso, mas ele realmente precisa vir pra cá pra fora para ele raciocinar um pouquinho também".