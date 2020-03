Marcos Harter pede R$ 750 mil da Globo na Justiça por danos morais

Na sexta-feira de Carnaval, o ex-'BBB' Marcos Harter entrou com um processo contra a TV Globo, por conta da sua expulsão na 17ª edição do reality por agressão. Na inicial do processo, a defesa de Marcos alega que o médico teve sua imagem prejudicada após ter sido acusado de agredir Emilly Araújo, fato não comprovado pela investigação aberta na ocasião do episódio.

"Ele foi expulso do programa por ter supostamente agredido uma participante (Emilly Araújo - campeã daquela edição). Só que o juiz do caso criminal que a própria Rede Globo instaurou, inclusive, não aplicou a lei Maria da Penha. Ou seja, não houve agressão à mulher", disse o advogado Bruno Zilberman do Vainer & Villela Advogados.

Ainda de acordo com a defesa de Marcos Harter, Emilly Araújo agrediu o cirurgião em uma das discussões do ex-casal e a própria participante que era a principal interessada no caso sequer abriu um procedimento criminal contra o ex.

"Ele foi agredido pela Emilly e até reclamou no programa das unhadas dela. Então, se a emissora tinha que expulsar participante, deveria expulsar os dois e não apenas ele. A Emilly deixou passar o prazo para processá-lo criminalmente, ou seja, ela nem teve interesse em prosseguir com qualquer ação criminal contra ele", afirma o advogado.

O valor da causa é de R$ 750 mil. Metade deste valor é referente a 25% dos R$ 1,5 milhão que Marcos deixou de ganhar no reality, caso fosse o campeão, e outros R$ 375 mil a defesa pede por danos morais. Tudo isso porque os advogados do médico acreditam que ele foi expulso de forma premeditada e teve sua imagem totalmente manchada.

"Marcos é médico, cirurgião plástico e mais de 90% do seu público é de mulheres que querem melhorar as imagens delas com ele. Ele saiu do programa sendo visto como 'agressor de mulher', o que foi mais do que provado que isso nunca aconteceu. Os fatos indicam que a Rede Globo o expulsou de maneira absolutamente premeditada. A Globo passou 24h sem dar uma nota sobre a discussão do casal que aconteceu naquela madrugada da suposta agressão. Veio o paredão e o Marcos saiu vitorioso com apenas 20% de rejeição. Do nada a Globo resolve chamar a Emilly no confessionário para perguntar se ela tinha se sentido agredida e a partir disso tirar o Marcos a três dias da final. Isso é no mínimo estranho", finaliza o advogado Bruno Zilberman.

Veja as fotos da galeria: