Marcia Goldschmidt revela puxada de tapete para Ratinho assumir programa

Marcia Goldschmidt é a entrevistada de Antônia Fontenelle desta semana no 'Na Lata'. E a apresentadora conta que levou uma puxada de tapete no SBT para a entrada de Ratinho. Na época, ele estava na Record e fazia um programa parecido com o dela. "Uma pessoa apoiou muito a ida do Ratinho para o SBT porque a minha presença incomodava. Ele puxou o meu tapete".