Maisa Silva sofre reação alérgica após uso de produto de beleza

Maisa Silva é uma jovem vaidosa e que adora produtos de beleza. Mas, hoje, ela levou um susto ao testar um creme facial que ganhou de presente. A apresentadora teve uma reação alérgica logo após o uso e ficou com o rosto irritado e inchado. Ela tratou logo de contar para os seus seguidores sobre o episódio: "Sempre testo os produtos antes de mostrar pra vocês, colocando minha pele em risco, mas tenho que ser sincera, né? Recebi essa água de beleza da Chata de Galocha e foi minha segunda experiência infeliz com a marca. Olha como minha pele ficou alérgica? Reparem no vermelho da olheira", escreveu.

Um pouco mais tarde, Maisa fez alguns vídeos e publicou no stories relatando que está melhorando da reação alérgica.