Mulher de Stênio Garcia denuncia perfil bloqueado do marido por ex-assessora

Marilene Saade, mulher de Stênio Garcia, usou as redes sociais para revelar que o ator teve seu perfil no Instagram bloqueado. Ela acusa a ex-assessora, Claudia dal Pozzo, de impedir o acesso a conta na rede social desde 2017.

"Infelizmente terei que fazer uma denúncia e um alerta aqui porque a conta do meu marido @steniogarciaoficial está bloqueada desde 2017. Ao conhecer a @claudiadalpozzo7 em um grupo de WhatsApp eu contratei a agência dela, a itcomunicacaodigital, para postar para nós , mas principalmente para #steniogarcia. Para isso é preciso dar a conta e senha e com isso eles podem editar nossa conta se quiserem, podem postar etc", começa Marilene, que por problemas de saúde cortou a prestação de serviços da empresa de comunicação. "Neste ano, tivemos a certeza que alguém da agência dessa moça @claudiadalpozzo7 alterou telefone, e-mail e senha para bloquear de vez nosso acesso a conta real do ato."

Marilene ainda reclama do próprio Instagram por não resolver a situação que já tem mais de dois anos "Mandamos vários e-mails para o @instagram que nunca respondeu, pessoas com contato lá dentro também enviaram ao @instagram e nada."