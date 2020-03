'Quero conhecer o Guilherme pessoalmente', diz mãe de Gabi Martins

A coluna conversou com a artista plástica Maíra Martins, mãe da cantora Gabi Martins. Na entrevista, ela conta que entrar no 'Big Brother' era um antigo sonho da filha e diz que quer conhecer seu 'genro', Guilherme.

Por que a Gabi aceitou ir pro 'BBB'? Vocês apoiaram?

A Gabi sempre teve o sonho de participar do 'BBB' e viu no programa uma oportunidade de mostrar quem ela é e de divulgar o seu trabalho como cantora.

Como você lida com os julgamentos das pessoas na internet?

Somos muito fiéis às nossas verdades e às nossas atitudes, então procuramos filtrar as opiniões e julgamentos.



Você acha que o relacionamento da Gabi com o Guilherme era abusivo?

Não gosto de julgar e gostaria que as pessoas refletissem que estão ali num confinamento. Quero conhecer o Guilherme pessoalmente. Minha filha tem uma ótima educação, valores e uma sensibilidade excepcional. Sabe bem quem colocar em sua vida.

No Instagram da Gabi, a torcida era para a saída do Pyong. Você também preferia que o coreano saísse?



Assisto o 'BBB' há muito tempo e analiso como todos os telespectadores essa ou aquela atitude mas sem julgar. Independente da minha filha estar lá ou não, ele não é alguém por quem torço .



Gabi chora muito no confinamento. Como fica o coração de mãe?

Fica sempre apreensivo. Gabi é a caçulinha do 'BBB', é uma pessoa muito doce e está sendo um grande desafio conviver com pessoas mais experientes e competitivas. Talvez por isso se emocione mais.



Gabi fala com o boneco - que apelidou de Pitchulo - e aqui fora dizem que é encenação. Ela está encenando?



Acredito que as brincadeiras com o boneco seja uma forma de extravasar suas emoções do momento.



Ela sempre foi insegura? Porque no 'BBB' a Gabi parece estar sempre precisando da aprovação de todos.



Normalmente ela é uma pessoa muito segura, mas Gabi tem alma de artista. É uma cantora e está no meio de um jogo com pessoas mais experientes e vividas. Ela está aprendendo a lidar com isso.



Quem são os amigos dela na casa?

Acho que todos, pois já vi participantes falando que ela é o xodozinho da casa.